Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Phishing/ Signal

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Phishing/Signal:

"Viel wichtiger als die Urheberschaft ist doch die Frage, wie sich gestandene Politiker und Journalisten dazu verleiten lassen konnten, eine Phishing-Nachricht zu öffnen. Die Antwort liegt vermutlich schon in der Formulierung dieser Frage: Die meisten Menschen wissen schlicht nicht, was eine Phishing-Nachricht ist. Phishing ist ein Cyberangriff, bei dem der Absender gefälschte E-Mails, SMS oder eben Messengernachrichten nutzt, um an sensible Daten zu gelangen. Dass Medienberichten zufolge selbst Bundesminister und die Parlamentspräsidentin zur Gruppe der Reingelegten gehören, überrascht dann doch. Spitzenpolitiker verfügen über jede Menge sensibler Nachrichten. Umso vorsichtiger müssten sie eigentlich sein, wenn sie ungefragt angeschrieben und aufgefordert werden, einen Link zu öffnen. Mögen es die Russen gewesen sein oder sonst wer: Es gibt einen einfachen Schutz vor solchen Attacken: Im Zweifelsfall löschen."/DP/jha