Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Putin/Ukraine

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Putin/Ukraine:

"Bomben auf zivile Städte, von denen keine kriegerischen Aktionen ausgehen - das war schon immer ein barbarischer Akt. Dass Wladimir Putin , der Völkerrechtsbrecher, diese perfide Art der Kriegsführung anwendet, sollte nicht weiter verwundern. Eher die Tatsache, dass er trotz erheblicher Rückschläge in den vergangenen Wochen doch nicht zum letzten Mittel greift: Atomwaffen. (...) So schaukelt sich dieser Krieg voran, ohne an ein rechtes Ziel zu geraten. Wie es aussieht, wird Russland ihn nicht gewinnen. Aber wird es ihn verlieren? Moralisch auf jeden Fall - dafür sind die neuerlichen Bomben auf Kiew ein trauriger Beleg. Aber was hat Putin da noch zu riskieren?"/be/DP/he