24.06.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Rentenreform

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Rentenreform:

"Die Kommission konzentrierte sich nun auf andere und viel elegantere Art um die Einnahmeseite der Rentenkasse, indem die Aktienrente im Grunde ab sofort Wirklichkeit wird. Natürlich gibt es hier Marktrisiken - dessen sollte man sich bewusst sein. Doch das Prinzip, das Geld arbeiten zu lassen, wenn so viele Jobs verloren gehen, ist genau richtig. Es ist nicht einzusehen, Kapitalgewinne, die ohnehin entstehen bei der Rente außen vor zu lassen. Da die Rentenkasse selbst jetzt zur Großaktionärin wird, werden im Übrigen auch mögliche Verluste sozialisiert. Liest sich wie ein guter Plan."/yyzz/DP/stw

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