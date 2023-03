Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Rheinmetall/Dax

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Rheinmetall/Dax:

"Deutschland verändert sich. Zwei Prozent des gesamten volkswirtschaftlichen Einkommens sollen für Rüstung - oder, wie die Waffenhersteller sich gerne ausdrücken: für die Sicherheit vorbehalten werden. Verteidigungsminister Pistorius hätte gar gerne noch ein bisschen mehr. Dann ist es nicht mehr weit bis zu den 4,6 Prozent, die dieses Land in Bildung, also in die zivile Zukunft, investiert. Die Entwicklung ist insofern konsequent, dass Bildung in Sachen Sicherheitsdenken eher ein Hemmnis sein kann. Wer viel denkt, kommt womöglich zu anderen Schlüssen, als sich bis an die Zähne zu bewaffnen. Insofern: Deutschland handelt da schon konsequent."/yyzz/DP/he