03.06.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Rüstung /Soziales

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Rüstung /Soziales:

"Zwei Bundesregierungen ließen und lassen keinen Zweifel daran, dass sie die Gefahr durch Russland als hoch einschätzen. Und entsprechend öffnete erst die Ampel, dann Schwarz-Rot das Füllhorn für die Rüstungsindustrie. Dass die das ausnutzt, dass sich andere Industriezweige umorientieren, um etwas abzubekommen von den Rüstungsmilliarden, ist im Kapitalismus eine Selbstverständlichkeit. Nur fehlt schon heute jeder Euro, der in Rüstung investiert wird, an anderer Stelle. Das spüren nicht nur Kommunen, sondern vor allem Eltern, die vor verschlossenen Kitas stehen. Das spüren die Menschen im Gesundheitswesen, das spürt die gesamte Kulturbranche. Das spüren Firmen, die sich im Bereich grüne Energie profilieren möchten. Wenn dann zusätzlich die Rüstungsmilliarden zu einem Großteil auf den Aktionärskonten landen, stellt sich durchaus die Frage: Ist die Gefahr wirklich so groß - oder wird sie nicht vielmehr groß gemacht?"/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt in Rot -- ATX und DAX letztlich niedriger -- Tokio schlußendlich weit im Plus - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street ging es deutlich nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen