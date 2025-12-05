05.12.2025 05:34:39

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Russisches Vermögen /EU

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Russisches Vermögen/EU:

Dass Merz Tempo macht, liegt an den schwindenden Aussichten auf einen baldigen Ukrainefrieden. Es liegt aber auch daran, dass es mit Wegfall der US-amerikanischen Unterstützung dieses Krieges sehr teuer für Europa wird. Europa kauft die US-Waffen für Kiew, Europa schickt eigenes Material, Europa nimmt Flüchtlinge auf, Europa wird nach dem Krieg den Wiederaufbau bezahlen. Es mag sich vor diesem Hintergrund zwar gerecht anfühlen, wenn Russland für den angezettelten Krieg auch bezahlt. Juristisch jedoch liegt die Sache im Ungefähren. Deshalb ist Belgien auch nicht bereit, die Gelder, die auf belgischen Konten liegen, auf eigene Verantwortung zu requirieren. Gut möglich also, dass auf Europa noch eine Rechnung zukommt: Es geht um 140 Milliarden Euro./yyzz/DP/mis

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
