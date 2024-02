Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Scholz/Taurus

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Scholz/Taurus:

"Rein militärisch betrachtet war das sicher keine Glanzleistung. (.) Politisch jedoch war die Ansage überfällig. Sie stellt Olaf Scholz in das Licht eines verantwortungsvoll handelnden Regierungschefs, der sich wohltuend von den Hitzköpfen Hofreiter, Röttgen und Strack-Zimmermann abhebt. Zumal: Die drei Genannten und ihre alliierten Einpeitscher können Vieles fordern, was sie weder umsetzen können noch müssen. Das tun sie ja auch. Sie tragen schließlich keine Verantwortung (.). Ein Kanzler dagegen muss qua Amtes für sein Handeln einstehen. Und, ja: Scholz' Bekenntnis beinhaltet auch ein gewisses Maß an Misstrauen gegenüber der ukrainischen Regierung. Zwar wurden bisher sämtliche Zusagen eingehalten. Aber gilt das auch im Fall einer drohenden Kapitulation? Verzichtet Selenskyj auch dann auf eine Taurus-Attacke gegen russische Städte? Scholz macht deutlich, dass er angesichts solcher Überlegungen lieber auf Nummer sicher geht. Eine mutige und zugleich eine Entscheidung mit Weitsicht."/DP/jha