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17.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Schwesig
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Schwesig:
"Manuela Schwesig hat in diesen Tagen das, was man einen Lauf nennt. Erst wies sie mit ihrem Einpersonenwahlkampf unter dem Motto "Frau gegen Blau" die AfD in ihre Schranken (und zerlegte ganz nebenbei die mecklenburg-vorpommersche CDU). Dann avancierte sie im Zuge des Bärbel-Bas-Rücktritts zur SPD-Vorsitzenden der Herzen. Und zuletzt wurde sie souverän als Ministerpräsidentin wiedergewählt. Das weckt doch Kanzlerinnen-Ambitionen. Schwesig feierte in diesem Jahr Erfolge, von denen die deutsche Sozialdemokratie ansonsten nur träumen kann."/yyzz/DP/stw
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