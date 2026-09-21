21.09.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu SPD/Wahlen

HEIDELDBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu SPD/Wahlen

Ein Dämpfer für den Reformkurs der schwarz-roten Koalition droht auch vonseiten der SPD. Zwar verlief der Wahlabend für die Sozialdemokraten nicht ganz so dramatisch. Immerhin wird Manuela Schwesig aller Voraussicht nach Regierungschefin in Schwerin bleiben. Doch hat die künftig in der Partei noch einflussreichere Ministerpräsidentin aus dem Nordosten noch am Wahlabend ihre Kritik an der Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 erneuert. Und auch SPD-Generalsekretär Klüssendorf kündigte umgehend Korrekturen am Reformkurs an - ein klares Signal, dass die SPD ihr Heil künftig wohl eher in der Rolle des Bremsers suchen will. Dabei wäre es gerade jetzt dringend notwendig, dass die Regierung das Tempo erhöht. In diesem Punkt hat Merz mit seiner Analyse vollkommen recht./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Der DAX dürfte sich zum Auftakt etwas stabilisieren. Die Aktienmärkte in Asien zeigen mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen