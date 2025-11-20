|
20.11.2025 05:34:43
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Stuttgart 21
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Stuttgart 21:
"Vielleicht steht die Zahl 21 gar nicht für das längst vergangene Jahr 2021. Vielleicht ist damit einfach das 21. Jahrhundert gemeint. Und schon befände sich die Bahn locker im Zeitplan für ihr Prestigeprojekt "Stuttgart 21". Der unterirdische Bahnhof, samt komplexer Tunnel und einer ehemals angedachten Vorzeigebebauung der dadurch frei werdenden Gleisbetten, wird stattdessen zum Menetekel. Deutschland kann es nicht. Nicht unbeteiligt daran ist eine zunehmende gesellschaftliche Ablehnung von ambitionierten Bauvorhaben. Selbst eine Volksbefragung konnte den Zorn der "S 21-Gegner" nicht besänftigen, der nur vorderhand das Wohl von Käfern über das Wohl der Menschen stellte. Es ging ums große Ganze. Also ums Prinzip. Hinzu kam aber eine Bauplanung, die die Kosten an keiner Stelle verlässlich darstellte."/DP/jha
