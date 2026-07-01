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01.07.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Supreme Court/Urteile
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Supreme Court/Urteile:
"Trotz der klaren konservativen Mehrheit der Richterinnen und Richter am Supreme Court sind dessen Urteile für Donald Trump weiterhin kein Selbstläufer. Mit dem Urteil zum Staatsbürgerschaftsrecht erlitt der US-Präsident erneut eine krachende Niederlage. Die Schlappe war allerdings absehbar. Zu eindeutig verstieß das Dekret des Republikaners, wonach in den USA geborene Kinder nicht mehr automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten sollten, gegen Text und Geist der amerikanischen Verfassung. Noch funktioniert die Gewaltenteilung in den USA."/yyzz/DP/he
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