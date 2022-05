Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Tag der Pflege

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Tag der Pflege:

"Die große Empathiewelle hat die Geldbeutel der Corona-Helden nicht erreicht. Jedenfalls dann nicht, wenn sie helfende Berufe ergriffen haben. Das ist ungerecht. Fahrlässig. Natürlich gibt es Einrichtungen, die Sonderboni zahlten, die die Gehälter erhöhten. Zudem ist das Geld nicht die alleinige Sorge in den Pflegeberufen. Es geht auch viel um die seelische, die körperliche Belastung. Es geht darum, den persönlichen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Wer 13 Patienten betreut, kann nur "halbe Arbeit" leisten. Am Ende liegt es dann aber doch am Geld - gerade in Zeiten einer fast schon galoppierenden Inflation. Wer hart arbeitet, will sich auch einmal etwas leisten können, will sich keine Gedanken machen, ob er im etwas besseren Lebensmittelladen einkauft oder lieber die Wohnung heizt. Vielleicht sollte die Gesellschaft einfach damit beginnen, Pflegeberufler wie IT-Experten zu sehen: Hoch spezialisiert und ihr Geld wert."/al/DP/he