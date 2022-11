Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Twitter

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Twitter:

"Der Nachrichtenverbreitungskanal wird auch in Deutschland von ranghohen Politikern genutzt. Und von Behörden. Sogar von der Bundesregierung. Wie kann das sein? Die Server stehen in den USA - nicht in Europa, geschweige denn in Deutschland. Die "politische Hygiene" üben die Konzernmanager selbst aus - nach eigenem Gusto. Deshalb war auch die Sperrung des Hetzers Trump eine zwiespältige Angelegenheit. Es hatte zwar "den Richtigen" getroffen - aber nach undurchsichtigen Kriterien. Es wird gefährlich, wenn ein Ego-Shooter wie Musk unsere Daten verwaltet. Bei ihm kommt noch zur wirtschaftlichen Potenz die neu erworbene Medienmacht hinzu. Aber das ist nur eine aberwitzige Ausprägung einer generellen Fehlentwicklung. Putins Krieg in der Ukraine sollte doch die Sensibilität geweckt haben, wie riskant es ist, wenn wichtige Infrastruktur vom Willen eines Despoten abhängig ist. Im Fall des Internets bestimmen wenige US-Milliardäre über die Welt."/be/DP/he