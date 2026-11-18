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18.11.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ukraine:
"Der Krieg in der Ukraine spiegelt insofern ein Kräftemessen zwischen Russland und der Nato wider. Dieses Kräftemessen wird keinen Sieger hervorbringen; allenfalls Besiegte. Und leider gibt es immer noch keine nachvollziehbaren europäischen Bemühungen, den Krieg auf diplomatischem Weg zu beenden. Zwar ist Europa - anders als China und die USA - keine Supermacht. Doch es ginge deutlich mehr als die Kommentare von der Seitenlinie. Kommentare, die sich darauf beschränken, dass Putin nicht verhandeln wolle. Kommentare, dass alleine die Ukraine über einen ihr zumutbaren Frieden zu entscheiden habe. Zwar richtig. Doch dieses Europa will kein Mittler sein. Sondern Partei. So lange sich daran nichts ändert, können die Putins, Trumps und Xis die Sache unter sich ausmachen."/yyzz/DP/he
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