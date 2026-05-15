Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukraine/ Korruption

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ukraine/ Korruption:

"Und dieses Land will in die EU? Bitte nicht. Korruption ist aus guten Gründen ein Hinderungsgrund für einen Beitritt zur Gemeinschaft. Sie untergräbt Rechtsstaat und Demokratie - und das sind hohe Güter innerhalb des organisierten Europas. Dass Russland noch schlechter dasteht (Platz 157 von 182) als die Ukraine (Platz 104) kann ebenso wenig als Entschuldigung dienen, wie der Umstand, dass es auch in EU-Gründungsstaaten nach wie vor Korruption gibt. (.) Dass Präsident Selenskyj die Antikorruptionsbehörde vergangenes Jahr an die Kandare legen wollte, spricht Bände: Wollte er sich selbst schützen? Ermittelt wird schließlich nicht nur gegen seine rechte Hand, Andrij Jermak, sondern gegen weitere Vertraute. In Nichtkriegszeiten würde die Regierung Selenskyj stürzen. Weil aber Krieg ist, muss der Präsident lediglich mit Kratzern an seinem Image zurechtkommen. Diese inner-ukrainische Perspektive darf sich jedoch keinesfalls die EU zu eigen machen. Ein Beitritt wäre ein schwerer Tabubruch."/yyzz/DP/he