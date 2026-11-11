11.11.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Ukrainefrieden

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Ukrainefrieden:

"In einem Abschlusspapier, dem Kiew und Moskau gleichermaßen zustimmen sollen, wird so einiges drinstehen, das weder Berlin, Paris oder London passt - noch der EU. Mit am Tisch sitzen, das hat Bundesaußenminister Wadephul folgerichtig formuliert, heißt nicht zugleich, mitzubestimmen. In Abu Dhabi schreiben jetzt andere ein mögliches Friedensdrehbuch. Dass ein Immobilienmogul und Trumps Schwiegersohn Verhandlungsführer sind - seltsam genug. Und zugleich Nährboden für den Verdacht, hier ließen sich zwei politisch Unerfahrene von der russischen Seite über den Tisch ziehen. Aber Witkoff und Kushner sind jetzt nun einmal die handelnden Personen. Realpolitik bedeutet, sich mit der Wirklichkeit zu arrangieren. Aus Berlin und Brüssel gab es schon viel zu oft Maximalforderungen zu hören. Da bleibt dann halt nur der Platz am Katzentisch."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX setzt Erholung mit neuem Rekordhoch fort -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen