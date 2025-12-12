|
12.12.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu USA / Venezuela
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zu USA / Venezuela:
"Erst sind es angebliche Drogenschmuggler, deren Boote versenkt werden, jetzt ein großer Öltanker, für Donald Trump sogar der größte, der jemals beschlagnahmt wurde. (...) Die Enthemmung der Politik schreitet voran. Eben nicht nur in Russland, China oder den anderen Staaten, die mal als Rivalen, mal als Feinde definiert werden. Letzteres ist auch der Punkt, weshalb die Orientierung verloren geht. Sind die USA nun der wichtigste Verbündete? Auch, wenn sie sich mit Russland gemein machen? Und wo stehen in diesem Freund-Feind-Schema die Orbáns, Erdogans, und, und, und? Die Bismarcksche Losung, wonach Staaten keine Freunde, sondern Interessen haben, wird im beginnenden 21. Jahrhundert immer wichtiger. Diese Interessen gilt es auszugleichen - selbstverständlich, ohne den Wertekanon von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu verraten. Was ganz sicher nicht gelingen wird, ist eine Einbindung des von Donald Trump beherrschten Amerikas in eine Werteordnung."/yyzz/DP/men
