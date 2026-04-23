|
23.04.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zur Verlängerung der Waffenruhe
HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zur Verlängerung der Waffenruhe:
"Das Regime in Teheran treibt den US-Präsidenten vor sich her. Allein mit Luftschlägen, so viel ist inzwischen klar, lassen sich die Mullahs nicht besiegen. Den Einsatz von Bodentruppen aber wird Trump aus gutem Grund nicht riskieren. Und auch die Gefahr, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession schlittert, ist ein Druckmittel für Teheran, das wenig zu verlieren hat - im Gegensatz zu Trump, dessen Republikaner bereits angsterfüllt auf die Zwischenwahlen im Herbst schauen. Der leichtfertig begonnene Krieg ohne klar benannte Ziele wird für den US-Präsidenten so zum Bumerang."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street verliert -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.