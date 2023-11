Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' Scholz' Schweigen im Haushaltsdebakel

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Scholz' Schweigen im Haushaltsdebakel:

"Langsam könnte man angesichts der vielen Krisen, mit denen die Ampel zu kämpfen hat, eine Dramaserie herausbringen, deren Episoden sich in einem Punkt immer wieder ähneln: Kanzler Scholz geht erst einmal auf Tauchstation, bis er sehr laut gerufen wird. Erst dann tritt er wieder in Erscheinung. Sicher, der Kanzler war und ist ja nicht weg. Er regiert jeden Tag von früh bis spät, verhandelt, wägt ab, arbeitet ohne Unterlass in diesen Tagen. Doch Scholz täte gut daran, das Regierungshandeln zu erklären. Auch oder gerade, weil es noch keine finalen Entscheidungen gibt. Die Menschen wollen bei einer so komplexen Materie wie dem Bundeshaushalt mitgenommen werden bei den Überlegungen der Regierenden."/yyzz/DP/jha