Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu AfD/Wehrhafte Demokratie

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu AfD/Wehrhafte Demokratie:

"In Thüringen werden in den kommenden Jahren alle Verfassungsrichter neu gewählt. Man mag sich nicht vorstellen, was passiert, wenn AfD-Politiker tatsächlich Einfluss auf die Landesverfassung haben. Unsere Demokratie lässt ihre offensichtlichen Feinde im Parlamentarismus groß werden, weil sie demokratisch gewählt sind. Sie gibt ihnen damit die Macht, das demokratische System vorzuführen und im schlimmsten Fall auszuhebeln. Wollen wir das zulassen?"/al/DP/jha