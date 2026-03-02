|
02.03.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Angriffen auf den Iran
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Angriffen auf den Iran:
"Die Welt hält den Atem an: Die USA und Israel haben den Iran großflächig angegriffen. US-Präsident Trump ist "all in" gegangen, er hat alles auf eine Karte gesetzt. Ein Frieden aber lässt sich nicht herbeibomben. Sollte Trump es jedoch schaffen, tatsächlich die Schwäche des iranischen Regimes klug ausgenutzt zu haben, würde die Welt davon profitieren. Der unberechenbare Mann im Weißen Haus hätte das iranische Volk von einer Terrorherrschaft befreit. Die nächsten Tage und Woche werden das Schicksal des Nahen Ostens auf Jahre bestimmen."/yyzz/DP/he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.