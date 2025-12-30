30.12.2025 05:34:42

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Böllerverbot

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Böllerverbot:

"Ein Kompromiss wäre, den Verkauf von Feuerwerk an Privatpersonen zu verbieten - organisierte Feuerwerke durch Städte oder Vereine aber großzügig zuzulassen. Schließlich soll niemandem der Spaß genommen werden - jeder soll den Jahreswechsel ausgiebig feiern dürfen. Ein choreografiertes Feuerwerk wäre für diesen Anlass aber nicht nur sicherer, sondern vermutlich auch sehr viel schöner als die planlose Böllerei."/yyzz/DP/nas

