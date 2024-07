Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Claudia Roth/Bayreuth

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Claudia Roth/Bayreuth:

"In Bayreuth kommt die weltweite Wagner-Gemeinde für besondere Wagner-Aufführungen zusammen, die auch dem Genius Loci geschuldet sind. Das eine bedingt das andere, mit "Gemeinde" ist nicht nur das Publikum gemeint, sondern auch das Heer von Musikerinnen und Musikern, die sich weit unter Marktpreisen verpflichten lassen, Wagner auf hohem Niveau zu zelebrieren. Warum sollte man hier Strauss, Humperdinck und Co. hören oder aufführen wollen? Gebetsmühlenartig wiederholt Claudia Roth - nicht nur in Bayreuth -, dass alles "vielfältiger, bunter, jünger" zu sein habe. Umgekehrt würde ein Schuh daraus - sollte es Bund und Ländern einfallen, die musikalische Förderung vom Kindergarten über dann mal nicht konsequent ausfallenden oder fachfremd erteilten Musikunterricht an den Schulen bis hin zu auskömmlich finanzierten Musikschulen zu unterstützen, müsste man sich keine Sorgen über Publikumsnachwuchs machen."/yyzz/DP/he