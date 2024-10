Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu CSU-Parteitag/Merz

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu CSU-Parteitag/Merz:

"Echte Geschlossenheit zeigt sich erst, wenn es heikel wird. Und in diese Phase wird auch die Union rutschen. Dann kommt es vor allem auf einen an - auf CSU-Chef Markus Söder. Seine Zuneigung zu Friedrich Merz könnte schnell erkalten, wenn der Kanzlerkandidat ins Straucheln gerät und die Töpfe der Macht auch für die CSU wieder etwas in die Ferne rücken. Dann muss der CSU-Chef aber erst recht liefern. In der CDU traut man ihm jedenfalls alles zu. Insofern ist für Merz im Wahlkampf Vorsicht geboten. Die Frage einer schwarz-grünen Koalition im Bund ist da übrigens alles andere als zweitrangig. Noch lavieren Markus Söder und Friedrich Merz da umeinander herum. Der eine sagt kategorisch Nein, der andere versucht es mit einem taktischen Jein. Am Ende könnte das aber eine der entscheidenden Sollbruchstelle werden."/yyzz/DP/he