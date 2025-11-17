|
17.11.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Deutschlandtag der Jungen Union
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Deutschlandtag der Jungen Union:
"Auch wenn man bei der JU das Wort "Rebellion" nicht hören will, nichts anderes hat in Rust stattgefunden. Und das mit Ansage. Alle Bemühungen der Parteispitze, den Frust über das milliardenschwere Rentenpaket zulasten der jüngeren Generation im Vorfeld einzudämmen, sind kläglich gescheitert. Nun schlittert man mit offenem Visier womöglich in eine neue und große Koalitionskrise. (.) Wie soll im Bundestag eine Mehrheit für den vom Kabinett bereits beschlossenen Gesetzentwurf aus dem Hause von Arbeitsministerin Bärbel Bas zustande kommen, wenn die Junge Gruppe, aber auch einige andere in der Unionsfraktion die Pläne ablehnen und standhaft bleiben wollen? Die Rente könnte zur politischen Überlebensfrage für den Kanzler werden. Und für seinen Fraktionschef Jens Spahn."/yyzz/DP/he
