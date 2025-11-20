|
20.11.2025 05:34:42
Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Drohnenabwehr
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Drohnenabwehr:
"Es ist stets höchste Eile geboten bei der Abwehr entdeckter Drohnen. Dass dann im Zweifel die Bundeswehr anrücken muss mit entsprechendem Gerät, wirkt etwas weltfremd. Wichtig wäre doch, nicht nur viel häufiger solche Szenarien mit den Polizei- und den Streitkräften zu üben. Sondern auch viel mehr entsprechend ausgerüstete Polizeieinheiten vorzuhalten, die Drohnen etwa mit sogenannten Jammern vom Himmel holen können. Zudem sollten ebenfalls Privatunternehmen stärker in die Pflicht genommen werden, ihre Anlagen zu schützen."/DP/jha
