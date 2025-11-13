Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu EU/Migration

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu EU/Migration:

"Wie soll aber ein auf Solidarität basierendes Prinzip funktionieren, wenn jeder nur auf den anderen zeigt? Gar nicht. Die alten Probleme bleiben: Jedes Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten ist zerstört. Zudem interessiert sich kaum eine Regierung für die Situation und Herausforderungen der Nachbarn. Dabei hätte der Pakt das Zeug, auf europäischer Ebene wieder für Ordnung und Fairness zu sorgen. Nebenbei würden Staaten wie Deutschland, wo es besonders viele Menschen hinzieht, in Form von sinkenden Flüchtlingszahlen profitieren."/DP/jha