Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Klingbeil in China
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Klingbeil in China:
"Es muss eine Planbarkeit zwischen Berlin und Peking geben. Denn die Chinesen haben durchaus ein Interesse an guten Beziehungen zu Deutschland. Sie wollen nicht an den Pranger der EU gestellt werden, sie konstatieren, dass auch Europa protektionistische Töne anschlagen kann. Das Land, das im März 2026 seinen neuen Fünfjahresplan vorlegen will und selbst mit Problemen wie einer hohen Jugendarbeitslosigkeit und den Folgen einer 50 Jahre währenden Ein-Kind-Politik kämpft, hat trotz aller Vormachtstellung ebenfalls Interesse an manchem Ausgleich. Dies gilt es klug zu nutzen."/DP/jha
