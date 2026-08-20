|
20.08.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu knapp gefüllten Gasspeichern
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu knapp gefüllten Gasspeichern:
"Der Plan der Bundesregierung, eine staatliche Gasreserve aufzubauen, ist prinzipiell richtig. Doch diese Reserve, die erst ab 2027 schrittweise aufgebaut werden soll, löst das Problem kurzfristig nicht. Es braucht dreierlei: Erstens, die Füllvorgaben für die Gasspeicher dürfen nicht nur auf dem Papier stehen, sie müssen kurzfristig auch durchgesetzt werden. Es muss zweitens sichergestellt werden, dass die hohen Preise am Ende nicht voll auf die Endverbraucher zurückfallen. Und drittens braucht es mehr politische Kraftanstrengung, den Ausstieg aus fossilen Energien voranzutreiben. Das macht die Versorgung in Deutschland langfristig sicherer und unabhängiger von Krisen und Kriegen weltweit."/yyzz/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.