Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu knapp gefüllten Gasspeichern

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu knapp gefüllten Gasspeichern:

"Der Plan der Bundesregierung, eine staatliche Gasreserve aufzubauen, ist prinzipiell richtig. Doch diese Reserve, die erst ab 2027 schrittweise aufgebaut werden soll, löst das Problem kurzfristig nicht. Es braucht dreierlei: Erstens, die Füllvorgaben für die Gasspeicher dürfen nicht nur auf dem Papier stehen, sie müssen kurzfristig auch durchgesetzt werden. Es muss zweitens sichergestellt werden, dass die hohen Preise am Ende nicht voll auf die Endverbraucher zurückfallen. Und drittens braucht es mehr politische Kraftanstrengung, den Ausstieg aus fossilen Energien voranzutreiben. Das macht die Versorgung in Deutschland langfristig sicherer und unabhängiger von Krisen und Kriegen weltweit."/yyzz/DP/stw