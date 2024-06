Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Lindners Steuerentlastungsprogramm

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Lindners Steuerentlastungsprogramm:

"Verschiebt man den Steuertarif nach rechts, profitieren naturgemäß die hohen Einkommen in absoluten Zahlen am meisten, auf die auch besonders hohe Steuern anfallen. Das stößt SPD und Grünen übel auf, aber es ist mitnichten sozial ungerecht. Denn der progressive Tarif ist selbst bereits ein Umverteilungsprogramm von oben nach unten: Er sorgt dafür, dass Menschen mit höheren Einkommen erheblich mehr Steuern zahlen müssen als die mit geringeren Einkünften. Im Sommer will die Koalition auch eine "Wirtschaftswende", ein Maßnahmenpaket zur Ankurbelung des Wachstums, verabschieden. Dabei muss sie die Leistungsträger wieder mehr in den Blick nehmen, denn auf sie kommt es an, wenn Deutschland wirtschaftlich erfolgreicher sein will. Dazu passen einfach keine höheren Steuern für Besserverdienende."/yyzz/DP/ngu