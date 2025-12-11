Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu mögliche Wahlen in Ukraine

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu mögliche Wahlen in Ukraine:

"Mit seinem grundsätzlichen Ja zu Wahlen Anfang 2026 könnte sich Selenskyj nun Zeit verschaffen. Denn US-Präsident Trump hat ihn in dem Interview nicht nur als "P.T. Barnum" verhöhnt - einen Zirkuspionier, Schwindler und Meister der Inszenierung. Der US-Präsident erhob auch den schweren Vorwurf, in der Ukraine werde Krieg geführt, um Wahlen zu verhindern. Der Vorwurf, Selenskyj sei nicht demokratisch legitimiert, ist übrigens auch einer, der oft aus Moskau zu hören ist. Wenn der ukrainische Präsident wiederum Wahlen an Sicherheitsgarantien knüpft, ist das vor allem ein Auftrag an Europa, konkreter zu werden. Denn sowohl die Finanzierung als auch die militärische Umsetzung - so viel ist klar - wird Aufgabe der europäischen Staaten sein."/yyzz/DP/nas