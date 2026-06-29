|
29.06.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu politischen Mängeln beim Hitzeschutz
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu politischen Mängeln beim Hitzeschutz:
"Das Hauptproblem besteht in der zu geringen Finanzierung an den Orten, wo Menschen die Maßnahmen zu spüren bekommen: in den Städten und Gemeinden. Die Kommunen sind mit der Aufgabe angesichts leerer Kassen und eines drückenden Milliardendefizits überfordert. Und entsprechend wirksame Schritte sind teuer - Trinkbrunnen, mehr Parks und Beschattungen von versiegelten Flächen, Wasserspeichersysteme, Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden, betrieben bestenfalls mit Energie aus Solaranlagen auf den Dächern. Wenn jetzt aber die Grünen aus der Opposition dies fordern, sei ihnen zugerufen, dass sie es selbst nicht ausreichend umgesetzt haben. Da, wo sie in den vergangenen Jahren in Regierungsverantwortung waren oder heute noch sind."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.