29.06.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu politischen Mängeln beim Hitzeschutz

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu politischen Mängeln beim Hitzeschutz:

"Das Hauptproblem besteht in der zu geringen Finanzierung an den Orten, wo Menschen die Maßnahmen zu spüren bekommen: in den Städten und Gemeinden. Die Kommunen sind mit der Aufgabe angesichts leerer Kassen und eines drückenden Milliardendefizits überfordert. Und entsprechend wirksame Schritte sind teuer - Trinkbrunnen, mehr Parks und Beschattungen von versiegelten Flächen, Wasserspeichersysteme, Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden, betrieben bestenfalls mit Energie aus Solaranlagen auf den Dächern. Wenn jetzt aber die Grünen aus der Opposition dies fordern, sei ihnen zugerufen, dass sie es selbst nicht ausreichend umgesetzt haben. Da, wo sie in den vergangenen Jahren in Regierungsverantwortung waren oder heute noch sind."/yyzz/DP/he

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