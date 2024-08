Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Rede von Tim Walz

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Rede von Tim Walz:

"Der Kontrast zu dem Absolventen der Elite-Universität Yale, J.D. Vance, könnte nicht größer sein. Der Demokrat aus dem ländlichen Amerika ist das, was Trumps "Running Mate" vorgibt, wenn der Risikokapitalist mit dem Lidschatten sein Holzfällerhemd überstreift. Tim Walz ist ein Mann des Volkes. Kamala Harris hat mit ihm einen Mitstreiter gefunden, der die Politik wieder erden kann. Und sich als echtes Pfund im Wahlkampf erweisen könnte. Wie Coach Walz einst seine Footballer an der Highschool aus dem Tal herausführte, gelang es ihm in Chicago, mit einem überzeugenden Auftritt Team Amerika aufzumuntern."/yyzz/DP/ngu