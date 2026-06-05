05.06.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Reform der Pflegeversicherung

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Reform der Pflegeversicherung:

"Dass die Pflegekassen nun weniger Rentenbeiträge für pflegende Angehörige zahlen sollen, ist ein Schlag für die Familien. Ausgerechnet die Menschen, die der Pflegeversicherung hohe Lasten abnehmen, werden bestraft. Bedauerlich ist auch, dass alle bei der Pflege sparen, nur der Staat nicht. Wie bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung ist es Warken auch hier nicht gelungen, Steuergeld von Finanzminister Klingbeil (SPD) loszueisen, um versicherungsfremde Leistungen (wie eben die Rentenbeiträge der Angehörigen) zu finanzieren. Der Staat hat genug Geld - erst recht, wenn er auf sinnlose Maßnahmen wie Tankrabatt und Gastronomie-Entlastung verzichtet. Das Geld nicht an geeigneter Stelle für die Pflege einzusetzen, ist ökonomisch falsch und politisch schwach. Nachbessern ist möglich."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:05 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX stabil -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt verbucht vor dem Wochenende Gewinne. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen