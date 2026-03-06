Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Tankrabatt

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Tankrabatt:

"Gleichwohl sollten Regierung und Kartellamt jetzt besonders wachsam sein. Bleiben die Benzin- und Energiepreise anhaltend hoch, kann das die Konjunktur ausbremsen - ausgerechnet in dem Moment, in dem sie wieder anspringt. Die Sorge vor einem Rückfall in die Rezession ist nicht nur in der Bundesregierung groß. Auch deshalb, weil im September wieder Landtagswahlen bevorstehen: In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wären große Siege der AfD noch wahrscheinlicher - selbst wenn die Partei kein sinnvolles Wirtschaftsprogramm anbietet."/yyzz/DP/men