Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Thunberg/Nahost-Konflikt

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Thunberg/Nahost-Konflikt:

"Laut israelischen Militärangaben hat die Hamas längst den Treibstoff abgegriffen, der so dringend in den Kliniken gebraucht wird. Die Hamas soll mehr als eine Million Liter Benzin aus zivilen Projekten gestohlen haben, um damit unter anderem ihre Tunnelnetze mit Strom zu versorgen. Und wozu das alles? Die Hamas will keine Koexistenz mit Menschen jüdischen Glaubens, sondern die komplette Zerstörung des Staates Israel. Wer also vor diesem Hintergrund das Verteidigungsrecht Israels infrage stellt, der überschreitet die Grenze zum Antisemitismus. Und, liebe Bundesbürger, zeigt nicht (nur) mit dem Finger auf Greta Thunberg. In Deutschland gibt es viel zu viele Kundgebungen mit den gleichen Aussagen."/zz/DP/men