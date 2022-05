Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Trump und Twitter

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Trump und Twitter:

"Trump hat weder seine Einstellung zu den gewaltsamen Ereignissen verändert, noch damit aufgehört, die Lügen über den ihm angeblich gestohlenen Wahlsieg zu verbreiten. Dass Musk dem abgewählten Präsidenten das Megafon wieder zurückgeben will, mit dem er die Demokratie in Amerika unterminierte, zeugt von einer ziemlich naiven Weltsicht oder klammheimlichen Sympathien für den Agitator. Trump tut bisher so, als käme eine Rückkehr zu Twitter nicht infrage. Sollte er ernsthaft planen, 2024 noch einmal für das Weiße Haus anzutreten, wird er Musks Einladung aber sicher nicht ausschlagen."/al/DP/he