Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Trumps Angriff auf Venezuela
KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Trumps Angriff auf Venezuela:
"Entscheidend für eine Bewertung des US-Angriffs muss also bis auf Weiteres der Blick in die nahe Zukunft sein. Wenn es gelänge, demokratische Strukturen zu etablieren und die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung zu verbessern, dann sähe das anders aus, als wenn ein korrupter Vasallenstaat entstünde, der nur andere Kassen füllt, diesmal in Washington. Zur Erinnerung an alle, die vor allem linken Diktatoren allzu gern alles durchgehen lassen: Maduro hat Wahlen gefälscht, ist auch von Deutschland nicht anerkannt und hat in einem der theoretisch reichsten Länder der Welt Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht. Wer blieb, musste mitunter Zootiere essen, um nicht zu verhungern. Über seine Verstrickungen in Drogenhandel und Terrorismus wird zu berichten sein."/yyzz/DP/he
