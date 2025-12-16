Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Ukraine

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine

In diesen Tagen wächst Europa im Ringen um eine Lösung des Ukraine-Kriegs in eine neue Rolle hinein. (.) Bundeskanzler Friedrich Merz hat die aktuellen Gespräche entscheidend angeschoben, indem er das E3-Bündnis der drei europäischen Wirtschaftsmächte Deutschland, Frankreich und Großbritannien erstmals seit dem Brexit wiederbelebte - und damit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj den Rücken stärkte. Aber in dieser Woche der internationalen Diplomatie ist auch europäische Geschlossenheit maßgeblich: weniger nationale Befindlichkeiten, weniger persönliche Eitelkeiten. Die Staats- und Regierungschefs müssen gemeinsam handeln, an einem Strang ziehen. (.) Europa hat nur eine Zukunft, wenn es geeint, selbstbewusst und handlungsfähig ist./yyzz/DP/zb