Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu zehn Jahre 'Wir schaffen das!'

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu zehn Jahre "Wir schaffen das!":

"Im Rückblick muss man einräumen: Wir haben es nicht geschafft. Allein schon die Höhenflüge der AfD sind ein Beleg dafür - einer Partei also, die mit dem Thema 'Remigration' auf Stimmenfang geht. Flüchtlinge, die auf Schutz angewiesen waren, wurden überhöht, als Fachkräfte dargestellt, die das Land wirtschaftlich nach vorn bringen würden. Doch immer, wenn Regierungshandeln trotz wachsender Kritik als alternativlos dargestellt wird, ist irgendwann die Wut stärker als die Angst. Und dann ist der Schritt zur AfD nicht mehr so groß. So gibt es zwei wichtige Lehren aus jener Zeit: Die Bevölkerung sollte vor derart großen Entscheidungen rechtzeitig beteiligt und mit den Folgen nicht alleingelassen werden."/yyzz/DP/stw