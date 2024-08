Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Zustand der Ampelkoalition

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Zustand der Ampelkoalition:

"Was folgt aus all dem Ampel-Mühsal? Zulauf für die Extremisten und Populisten von AfD und BSW. Nicht jeder, der da oder dort sein Kreuzchen macht, ist auch ein solcher. Manch einer ist das Berliner Amateurtheater einfach nur leid. Das ist nachvollziehbar, aber dennoch völlig verheerend für die Zukunft. Die gescheiterte Übergangscrew von Noch-Kapitän Scholz hat also wirklich jeden Anlass, sich rasch und endgültig zu überlegen, wie lange sie sich dem Land noch zumuten will. Und, um fair zu sein: auch einander."/yyzz/DP/ngu