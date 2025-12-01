Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Parteitag der Grünen

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zum Parteitag der Grünen:

"Wer sind wir, wo wollen wir hin? In Hannover kamen die Grünen mit Antworten ein Stück weiter. Den Klimaschutz wieder ins Zentrum zu rücken, ist richtig - in der Sache und auch als Selbstzweck. Der Klimaschutz verdient unbedingt mehr Aufmerksamkeit, gerade bei jungen Menschen und gerade ihretwegen. Er ist international gefährlich auf dem Rückzug, die Weltklimakonferenz in Brasilien war ein Desaster. Keine andere Partei vermag das Thema so mit Herzblut zu vertreten. Das unterscheidet die Grünen insbesondere auch von anderen linken Parteien."