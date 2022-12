Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Bahn

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zur Bahn:

"Nicht ausschließlich geht was schief. Aber zu oft. Pannen sind der Regelfall und nicht mehr die Ausnahme bei der Bahn geworden. Damit sich vieles ändert, dazu dient nun auch der vorgelegte Bericht der Beschleunigungskommission. Die Vorschläge sind vielfältig, und es ist erstaunlich, was in sechs Monaten erarbeitet wurde und was vor allem verändert werden kann. Da stellt sich schon die Frage, warum dies nicht schon viel eher geschehen ist, warum politisch Verantwortliche der Vorgängerregierungen die Bahn einfach in die Misere haben fahren lassen. Aber das ist jetzt vergossene Milch. Es geschieht endlich was, viel mehr als bisher."/yyzz/DP/men