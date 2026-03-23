|
23.03.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Landtagwahl in Rheinland-Pfalz
KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zur Landtagwahl in Rheinland-Pfalz
Ein Politikwechsel und die dazu notwendige Stimmung standen bei dieser Wahl von vornherein nicht zur Debatte. Die Mehrheit der Wähler, die sich selbst immer noch in der demokratischen Mitte verortet, wusste schon lange, dass sie keinen echten Politikwechsel wählen wird. Die Große Koalition war schon seit Monaten die einzige realistische Regierungsoption, und so glich auch der Wahlkampf der beiden großen Parteien einem langweiligen Nichtangriffspakt. Gordon Schnieder wird mit einer demoralisierten und nach 35 Jahren an der Macht personell erschöpften SPD nun rasch eine schlagkräftige Regierung bilden müssen. Eine extrem gestärkte AfD wartet mit Sicherheit nur darauf, nach Berliner Muster eine "GroKo" als Ampel-Nachfolgerin nach Kräften zu destabilisieren./yyzz/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.