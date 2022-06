Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Parlamentswahl in Frankreich

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Parlamentswahl in Frankreich:

"Wahl um Wahl dominiert in Frankreich seit Jahren am Ende eine Erkenntnis: Die Menschen haben einen gewaltigen Politikverdruss. Die angebotenen Alternativen überzeugen sie nicht. Entweder sie entscheiden sich für das in ihren Augen kleinere Übel - also nicht für einen Kandidaten, sondern gegen dessen Konkurrenz, ohne große Erwartungen zu haben. Oder sie geben erst gar kein Votum ab. Bei der ersten Runde der Parlamentswahl am Sonntag war das der Fall bei mehr als der Hälfte der Stimmberechtigten. Bei den unter 35-Jährigen blieben sogar 70 Prozent den Urnen fern. Ein bitteres Zeugnis für Frankreichs Demokratie."/ra/DP/he