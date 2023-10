Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Rolle des Iran im Nahost-Konflikt

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Rolle des Iran im Nahost-Konflikt:

"Noch immer gibt es in Deutschland viel zu viele Versuche, den Terror der Hamas zu rechtfertigen mit Verweis auf die Lage der Palästinenser. Man kann es nicht oft genug sagen: Der Hamas ist das Schicksal der Palästinenser gleichgültig. Mehr noch: Die Hamas geht im Namen des radikalen Islamismus über Leichen und verfolgt einen eliminatorischen Antisemitismus, vor dem jedem angst und bange sein muss. Dass die USA ihre Feuerkraft im Nahen Osten verdoppelt haben, ist ein Zeichen der Abschreckung an den Iran. Denn dort sitzen die wahren Zündler. Die Islamische Republik will Israel von der Weltkarte löschen. Der oberste geistliche Führer des Landes, Ayatollah Chamenei, hat bereits vor Jahren eine "Endlösung" gefordert."/ra/DP/jha