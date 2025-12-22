22.12.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur schlechten Stimmung in der Wirtschaft

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur schlechten Stimmung in der Wirtschaft:

"Nun ist die Wirtschaft derart enttäuscht von der Merz-Regierung, dass sich manche im Mittelstand abgewendet haben, um sich der rechtsextremen Alternative zuzuwenden, eine fatale Entwicklung. Doch das Ruder herumzureißen, ist nicht einfach nur die Aufgabe der Bundesregierung, des Kanzlers oder des Staates. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle müssen dabei mitmachen, die Unternehmen, die Gewerkschaften, die demokratischen Parteien, die Interessenverbände. Da die Lage so ernst ist, es nicht mehr "nur" um den Erhalt des Wohlstands, sondern auch um den von Frieden und Freiheit geht, braucht es von allen Seiten eine konstruktivere Grundhaltung und endlich mehr Verantwortung fürs Ganze."/yyzz/DP/he

