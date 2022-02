Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur umstrittenen Taxonomie

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur umstrittenen Taxonomie:

"Niemand ist gezwungen, Geld in Erdgas oder Atomkraft zu pumpen, nur weil sie Teil der Taxonomie sind. Private Anleger, die vermeiden wollen, unfreiwillig in Atom oder Gas zu investieren, stehen in der Eigenverantwortung. Sie müssen sich noch mehr informieren. Doch es lohnt sich. Wer auf grüne Technologien und erneuerbare Energien setzt, fördert eben diese - und nur so kann ein echter Wandel hin zu einer nachhaltigeren Ökonomie gelingen."/yyzz/DP/he