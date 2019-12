Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zur Zukunft der Großen Koalition

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zur Zukunft der Großen Koalition:

"Beim Bruch der GroKo wäre Großreinemachen angesagt - am Kabinettstisch und im Willy-Brandt-Haus. In beiden Fällen könnten die Neuen dabei ihre Hände in Unschuld waschen - und einen brutalstmöglichen Neuanfang wagen. Bleiben die Sozialdemokraten aber bis zum Ende bei der Stange, hätte die Partei unter neuer Ägide genügend Zeit, sich zu regenerieren und mit neuem (linkeren) Profil für den Herbst 2021 neu aufzustellen."