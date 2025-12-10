|
10.12.2025 05:34:40
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Abschwächung des Lieferkettengesetzes
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Abschwächung des Lieferkettengesetzes:
Bei der deutschen Version, die später in einer europäischen aufgehen soll, wurden Berichtspflichten ausgesetzt. Nun sorgen die Konservativen für eine Abschwächung der EU-Variante. Bei Lieferanten auf Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz-Regeln zu achten, obliegt nun noch stärker der Eigenverantwortung der Unternehmen, der Mündigkeit der Kunden und der Wachsamkeit von Medien./yyzz/DP/mis
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.